Братский народ и сбор земель: как Путин устами Лукашенко бросил намек еще одной стране

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "накопилось слишком много желающих подорвать ситуацию вокруг стран Центральной Азии". Он "передал привет" своему коллеге из Узбекистана, намекнув, что именно эта страна может стать следующей.

Что означает громкое заявление Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности, как протесты в Казахстане могут повлиять на жизнь других стран и почему "под прицелом" оказался Узбекистан – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.

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"Лукашенко хотел бы, чтобы все постсоветские страны объединились"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ, подчеркнул, что "уроки из произошедшего в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, поскольку на него в том числе, брошены взгляды организаторов беспорядков".

Лукашенко продолжает риторику Кремля о так называемом братском народе. 10 января он заявил, что военный контингент ОДКБ – это "не оккупанты".

Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали поддержку, которую он требовал от нас,

– сказал Лукашенко.