Братский народ и сбор земель: как Путин устами Лукашенко бросил намек еще одной стране
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "накопилось слишком много желающих подорвать ситуацию вокруг стран Центральной Азии". Он "передал привет" своему коллеге из Узбекистана, намекнув, что именно эта страна может стать следующей.
Что означает громкое заявление Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности, как протесты в Казахстане могут повлиять на жизнь других стран и почему "под прицелом" оказался Узбекистан – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.
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"Лукашенко хотел бы, чтобы все постсоветские страны объединились"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ, подчеркнул, что "уроки из произошедшего в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, поскольку на него в том числе, брошены взгляды организаторов беспорядков".
Лукашенко продолжает риторику Кремля о так называемом братском народе. 10 января он заявил, что военный контингент ОДКБ – это "не оккупанты".
Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали поддержку, которую он требовал от нас,
– сказал Лукашенко.
Лукашенко продолжает риторику Кремля / Фото из архива сайта 24 канала
После заявлений Лукашенко российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Узбекистану нужно тесное сотрудничество с ОДКБ из-за так называемых "угроз международного терроризма".11 января, как пишет "Радио Свобода", некоторые блогеры и журналисты из Узбекистана, которые пытаются освещать события в соседнем Казахстане, сообщили, что их вызвали в правоохранительные органы, где попросили "меньше писать на эту тему", "не распространять видеозаписи" и "не призывать к митингам". Добавим, что в 2006-2012 годах Узбекистан временно возвращался в ОДКБ, однако впоследствии снова вышел из организации.
Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич отметил, что это давняя традиция Александра Лукашенко – интегрировать все постсоветские народы и стать одним из лидеров этого процесса.
Еще в 90-е годы он по-всякому пытался интегрировать Украину в союз Беларуси – России. Он критиковал других руководителей, что они отказываются интегрироваться. И сейчас, выступая в храме, он сказал, что нужно и Украину обратить в лоно нашей подлинной веры. Поэтому это не только касается Узбекистана.
Специалист отметил, что Лукашенко был одним из главных инициаторов ввода войск ОДКБ в Казахстан. А вот Узбекистан давно критиковал за то, что эта страна не хочет вступать в ОДКБ и Евразийский экономический союз. Поэтому у него были очень плохие отношения с бывшим президентом Узбекистана Исламом Каримовым.
По словам Валерия Карбалевича, Лукашенко хотел бы, чтобы все постсоветские страны объединились – он видит почетную миссию главного интегратора.
Эксперт говорит, что Лукашенко хочет интегрировать все постсоветские страны / Фото из архива сайта 24 канала
"Лукашенко и Токаев – марионетки Путина"
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что "Лукашенко, как и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ныне являются марионетками Владимира Путина".
Лукашенко является марионеткой, которой разрешается говорить на уровне не просто министра, представителя какой-то силовой структуры, а именно на уровне так называемого президента Беларуси. Поэтому это фактически максимальный уровень, где излагаются мнения Путина – через Лукашенко как его политической шестерки.
Для Узбекистана прозвучала достаточно серьезная угроза в рамках "реваншистской недоимперской проекции собирателя земель". Путина, добавил специалист, выставляют человеком, который якобы постепенно возвращает страны бывшего СССР в распавшееся лоно империи. Однако у главы РФ это получается очень сложно и вряд ли удастся вообще, поскольку для этого не хватает ресурсов.
Но средствами достаточно серьезной дипломатической школы наследия Советского Союза, которая у них от прошлых достижений, в учете дипломатии и знаний в клановых разделах в странах Азии, они могут манипулировать этими процессами,
– объяснил Коваленко.
Также могут создаваться элементы давления рычагов и даже использоваться формат "кнута и пряника". Насколько это эффективно получится в достаточно русофобном Казахстане – покажет время, но их не останавливают какие-либо трудности.Александр Коваленко напомнил, что также можно было видеть как вводились войска, например, в удаленные от России страны – Сирию и даже Ливию, где они воспринимались совершенно негативно и враждебно. Присутствие россиян там сохраняется, и они продолжают развивать свой реваншизм на дальних участках.
Сейчас россияне пытаются максимально поглотить бывшие советские республики в той или иной степени, разместить там свой контингент, развить какую-нибудь "народную республику" и тому подобное, но все же как-то приобщиться к этой теме недоимперского реваншизма.
По мнению специалиста, по всей вероятности, Узбекистан, учитывая заявления Лукашенко, может стать следующим.
Более интересный сценарий развивается в Таджикистане, поскольку эта страна и так целиком и полностью, с учетом позиции президента Эмомали Рахмона, лояльна к Москве.
Путин хочет "вернуть страны бывшего СССР в лоно империи" / Фото из архива сайта 24 каналаКоваленко пояснил, что Таджикистан в первую очередь будет пользоваться военной помощью для того, чтобы реализовать свои пограничные претензии с Кыргызстаном. Конфликт между этими двумя странами, которые являются членами Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, разразился после того, как министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе.
Шойгу фактически дал добро от имени Москвы на проведение подобного рода пограничной спецоперации по занятию территории на приграничных территориях Кыргызстана,
– отметил эксперт.
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"Союз авторитарных режимов"
Белорусский аналитик Валерий Карбалевич уверен, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контингент которой был использован для подавления протестов в Казахстане, становится союзом авторитарных режимов для защиты от претензий со стороны собственных народов.В ходе протестов в Беларуси в 2020 году Лукашенко также просил Путина выделить войска. Тогда российский фаворит сделал резерв. Однако Путин заявлял, что войска будут введены при условии, что начнутся силовые конфликты. Речь шла, в частности, о погромах и поджогах. Но ничего подобного не было, потому что протесты проходили мирно. И это в какой-то мере охладило и остановило неформальный повод для ввода войск.
По словам эксперта, после введения ОДКБ в Казахстан произошло определенное преодоление международной изоляции Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси сам признавал, что западные страны давят на союзников по ОДКБ, по Евроазиатскому экономическому союзу, чтобы они тоже присоединились к изоляции.
Эти события в Казахстане, ввод войск, помогли Лукашенко вернуться на международную повестку дня через это "казахстанское окно",
– заметил Карбалевич.
Протесты в Казахстане помогли Лукашенко вернуться в повестку дня / Фото из архива сайта 24 канала
На состоявшемся 10 января саммите ОДКБ риторика Лукашенко была открыто противозападной. Подобные намеки звучали и от Путина. А у президента Казахстана Токаева несколько иная версия.
Те внешние силы, которые якобы организовали протест в Казахстане, – это якобы мусульманские боевики, они с ближнего Востока, Афганистана. То есть, о Западе Токаев как-то осторожно говорит. Хотя казахстанские официальные СМИ намекают на это. Через несколько дней войска ОДКБ должны уйти. В настоящее время сложно говорить, насколько изменится внешняя политика Казахстана,
– добавил белорусский аналитик.
В своем выступлении Токаев отмечал, что речь идет о попытке "государственного переворота", а главной целью "террористов" был захват власти. Также высказывался и Лукашенко после событий 2020 года в Беларуси, называя мирные демократические протесты "военным переворотом" и "подготовкой покушения на Лукашенко".
Карбалевич объяснил, что сначала казалось, что Казахстан полностью разрывает отношения с Западом и будет ориентироваться на Россию. Но сейчас ситуация несколько изменилась: Токаев будет балансировать и постарается не портить отношения с Западом. Но то, что возрастет его зависимость от Российской Федерации после этого, колебаний не вызывает.