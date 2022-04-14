С братской могилы возле церкви в Буче достали более 70 тел, – мэр города Федорук

В освобожденной Буче, что в Киевской области, продолжают находить тела жертв российских захватчиков. В частности, с братской могилы возле местной церкви достали более 70 тел.

Речь идет о церкви святого апостола Андрея Первозванного. Больше об этом рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

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В Буче из братской могилы достали более 70 человек

Мэр города на Киевщине заявил, что из братской могилы возле церкви достали тела 73 жертв. Кроме того, Федорук рассказал, что среди 403 тел, которые нашли ранее, удалось идентифицировать 167. В частности, стало известно, кем они были.

Федорук добавил, что сейчас идет процесс опознания тел родными и близкими. Мэр Бучи подчеркнул, что люди, переживающие за судьбу своих родных, уже возвращаются в освобожденный город.

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