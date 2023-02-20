Бразилию накрыли сильные ливни: из-за непогоды погибли более 30 человек, отменяют карнавалы

Бразилию атаковала непогода – города накрыли мощные дожди. В результате этого погибло много людей.

К сожалению, из-за непогоды также есть погибшие дети. Стихийное бедствие накрыло несколько крупных городов.

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В Бразилии – мощные ливни

Как стало известно, сильный дождь вызвал наводнения и оползни, унесшие жизни 36 человек в бразильском северном штате Сан-Себастьян. Число жертв может возрасти.

35 погибших зафиксировали в городе Сан-Себастьян, еще одна 7-летняя девочка погибла в Убатубе.

Больше всего пострадали города Сан-Себастьян, Убатуба, Ильябела и Бертиога. Там уже отменили карнавальные праздники, поскольку спасательные команды пытаются найти среди завалов пропавших без вести, раненых и погибших.

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Нашим спасательным группам не удается добраться до нескольких мест,

– отметил мэр Сан-Себастьяна.

Мэр подчеркнул, что сейчас известно о десятках пропавших без вести людей. Также в городе из-за оползней разрушены 50 домов.

На опубликованных кадрах видно, как жильцы используют небольшие лодки, чтобы перевозить вещи и людей. Дорога, соединяющая Рио-де-Жанейро с портовым городом Сантос, была заблокирована.

Отметим, что северное побережье штата Сан-Себастьян – место, где часто проводят карнавал для туристов.

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В Бразилии молния ударила в статую Христа-Спасителя

Напомним, что недавно в бразильском городе Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Христа-Спасителя. Известно, что она находится на высоте более 700 метров над уровнем моря.

Статуя Христа-Спасителя имеет громоотводы на голове, плечах и руках. Их сделали, чтобы обезопасить скульптуру от разрушений.

Кстати, в 2014 году в фигуру Христа-Спасителя попала молния. Тогда у скульптуры откололся кончик пальца, ведь молния попала именно в руку.