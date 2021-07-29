Погодная аномалия: Бразилию и Россию летом засыпало снегом – видео
Источник:The Rio Times
В Бразилии наблюдается аномальное изменение погоды – в середине лета по меньшей мере 13 городов штата Риу-Гранди-ду-Сул засыпало снегом. В то же время фиксируют рекордное снижение температуры до -7,8 градуса.
В Бразилии - снег и мороз
Отмечается, что эти изменения произошли в следствии воздушных масс, которые сформировались в полярных широтах, пришли на юг Латинской Америки.
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Метеорологи уже предупреждали граждан о низких температурах, которые могут поразить регион.
- Бразильцев призвали готовиться к "экстремальным холодам".
Снег зафиксировали в таких городах, как:
- Пелотас;
- Сан-Франциско-де-Паула;
- Грамаду;
- Карлос Барбоза;
- Баге;
- Эрвал;
- Пиратин;
- Кашиас-ду-Сул;
- Марау;
- Фарропилья.
Люди уже спешат поиграть в снежки или слепить снеговиков. Некоторые надеются, что снег начнет падать и в их городах.Обратите внимание! Власти Бразилии готовятся к сильной волны холодов, которая, по прогнозам специалистов, будет самой низкой с 1995 года.
Снег посреди лета в России
В России в Магаданской области и на Чукотке выпал июльский снег. Местные СМИ пишут, что в некоторых районах ожидаются заморозки до -4 градусов.
- Местные жители публикуют в соцсетях видео с заснеженных трасс.