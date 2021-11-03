В Бразилии мужчина прыгнул в озеро, спасаясь от пчел, но его загрызли пираньи
3 ноября 2021 , 22:13Читати новину українською
Источник:BBC
Рыбалка в бразильском штате Минас-Жерайс закончилась трагедией. Спасаясь от роя пчел, 30-летний мужчина прыгнул в озеро, где его съели пираньи.
В этот роковой день 3 друзей рыбачили на местном озере. Вдруг налетел рой пчел. Испуганные мужчины прыгнули в озеро.
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Двоим повезло: они успешно выплыли. В то же время третий пострадавший начал тонуть. Спасти его друзья не сумели.
Тело выловили на расстоянии 4 километров от берега. Когда мужчину подняли на поверхность, то с ужасом увидели, что часть его лица и другие части тела съели пираньи.
Пока не установили, что стало причиной смерти: укусы или утопление.
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