У цей фатальний день 3 друзів рибалили на місцевому озері. Аж раптом надлетів рій бджіл. Злякані чоловіки стрибнули в озеро.

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Двом пощастило: вони успішно випливли. Водночас третій постраждалий почав тонути. Врятувати його друзі не зуміли.

Тіло виловили на відстані 4 кілометри від берега. Коли чоловіка підняли на поверхню, то з жахом побачили, що частину його обличчя та інші частини тіла з'їли піраньї.

Наразі не встановили, що стало причиною смерті: укуси чи утоплення.

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