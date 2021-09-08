В Бразилии задержали бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа
Источник:Independent
В бразильском аэропорту правоохранители провели операцию по задержанию бывшего спикера Дональда Трампа. Его уже успели допросить.
Джейсона Миллера арестовали в зоне для частных рейсов. Экс-пресс-секретарь 45 президента США планировал сесть на частный самолет и улететь на нем в США.
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Его задержали для того, чтобы он дал показания относительно своего возможного участия в антидемократических действиях в Бразилии, в которых принимают участие сторонники действующего президента Жаира Болсонару.
- Ордер на арест выписал бразильский Верховный суд.
Допрос бывшего спикера Трампа
Джейсон Миллер вскоре после задержания федеральной полицией обнародовал заявление о том, что правоохранительные органы допрашивали его в течение трех часов в аэропорту столицы Бразилии.
Меня не обвиняли в совершении каких-либо противоправных действий, а сказали лишь, что "хотели поговорить". В конце меня отпустили, чтобы я смог улететь обратно в США,
– добавил он.