В Бразилии задержали бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа

В бразильском аэропорту правоохранители провели операцию по задержанию бывшего спикера Дональда Трампа. Его уже успели допросить.

Джейсона Миллера арестовали в зоне для частных рейсов. Экс-пресс-секретарь 45 президента США планировал сесть на частный самолет и улететь на нем в США.

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Его задержали для того, чтобы он дал показания относительно своего возможного участия в антидемократических действиях в Бразилии, в которых принимают участие сторонники действующего президента Жаира Болсонару.

Ордер на арест выписал бразильский Верховный суд.

Допрос бывшего спикера Трампа

Джейсон Миллер вскоре после задержания федеральной полицией обнародовал заявление о том, что правоохранительные органы допрашивали его в течение трех часов в аэропорту столицы Бразилии.

Меня не обвиняли в совершении каких-либо противоправных действий, а сказали лишь, что "хотели поговорить". В конце меня отпустили, чтобы я смог улететь обратно в США,

– добавил он.

В августе министерство юстиции Бразилии начало расследование необоснованных утверждений Жаира Болсонару о том, что выборы президента 2022 года будут мошенническими.