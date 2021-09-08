Джейсона Міллера арештували в зоні для приватних рейсів. Експрессекретар 45 президента США планував сісти на приватний літак та полетіти на ньому до США.

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Його затримали для того, щоб він дав свідчення стосовно своєї можливої участі в антидемократичних діях у Бразилії, в яких беруть участь прибічники чинного президента Жаїра Болсонару.

Ордер щодо арешту виписав бразильський Верховний суд.

Допит колишнього речника Трампа

Джейсон Міллер невдовзі після затримання федеральною поліцією оприлюднив заяву про те, що правоохоронні органи допитували його протягом трьох годин в аеропорту столиці Бразилії.

Мене не звинувачували у вчиненні будь-яких протиправних дій, а сказали лише, що "хотіли поговорити". Врешті мене відпустили, щоб я зміг полетіти назад до США,

– додав він.

Зверніть увагу! У серпня міністерство юстиції Бразилії розпочало розслідування щодо необґрунтованих тверджень Жаїра Болсонару про те, що вибори президента 2022 року будуть шахрайськими.