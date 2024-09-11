Им придется разрушать право, – Зеленский о планах Бразилии пригласить Путина на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бразилии придется идти против закона, если они пригласят Владимира Путина на саммит G20. Встреча запланирована на ноябрь 2024 года и пройдет в Рио-де-Жанейро.

Такое заявление гарант государства сказал во время выступления на конференции "Объединенные ради справедливости" в среду, 11 сентября. Также он отметил, что нужно ввести ответственность за игнорирование Римского статута.

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"Путина надо изолировать и принудить к миру"

Президент Украины в своей речи отметил, что есть страны, где действует Римский статут, и есть страны, в которых Римский статут не ратифицирован. "И это глобальные игроки", – отметил он.

В этом контексте Зеленский сообщил о сигнале от властей Бразилии, что она планирует пригласить Путина на саммит G20.

Но, чтобы это произошло, им закон придется обходить, право разрушать и снова игнорировать Римский статут. Разве за это не должно быть ответственности?

– подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский в своем выступлении также отметил, что "справедливость не имеет границ".

"Ее одинаково стоит ценить везде... Всюду жизнь человека и достоинство человека должны быть защищены. Не может быть исключений из этого в любой стране, и в частности это касается стран, которые до сих пор может посещать террорист номер один современного мира, военный преступник и автор жесткой геноцидной войны, что сейчас ведется против Украины. Мир имеет множество конвенций, имеет тысячи страниц деклараций, работает и Римский статут для, кстати, более сотни стран мира", – сказал президент Украины.

Впрочем, как заметил он, недавно для Путина нашлось исключение в Монголии. Страна ратифицировала Римский статут, но не арестовала российского диктатора по ордеру суда в Гааге, когда тот прибыл с визитом.

Система права должна и должна работать так, чтобы Римский статут, и в частности ордер Международного уголовного суда, который был выдан в отношении главного российского преступника, реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на Путина нужно продолжать давить, стоит изолировать его и заставить закончить войну и искать мира.