Таку заяву гарант держави сказав під час виступу на конференції "Об’єднані заради справедливості" у середу, 11 вересня. Також він наголосив, що потрібно ввести відповідальність за ігнорування Римського статуту.

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"Путіна треба ізолювати та примусити до миру"

Президент України у своїй промові зауважив, що є країни, де чинний Римський статут, і є країни, у яких Римський статут не ратифікований. "І це глобальні гравці", – зауважив він.

У цьому контексті Зеленський повідомив про сигнал від влади Бразилії, що вона планує запросити Путіна на саміт G20.

Але, щоб це сталось, їм закон доведеться обходити, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?

– наголосив глава держави.

Володимир Зеленський у своєму виступі також зауважив, що "справедливість не має кордонів".

"Її однаково варто цінувати всюди... Всюди життя людини й гідність людини мають бути захищені. Не може бути винятків із цього у будь-якій країні, і зокрема це стосується країн, які досі може відвідувати терорист номер один сучасного світу, воєнний злочинець і автор жорсткої геноцидної війни, що зараз ведеться проти України. Світ має безліч конвенцій, має тисячі сторінок декларацій, працює і Римський статут для, до речі, понад сотні країн світу", – сказав президент України.

Втім, як зауважив він, нещодавно для Путіна знайшовся виняток у Монголії. Країна ратифікувала Римський статут, але не заарештувала російського диктатора за ордером суду в Гаазі, коли той прибув з візитом.

Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що на Путіна потрібно продовжувати тиснути, варто ізолювати його та примусити закінчити війну й шукати миру.