Бразилия не будет давать Украине боеприпасы для Gepard: хочет посадить Киев за стол переговоров

Бразилия не будет поставлять Украине снаряды для самоходных зенитных установок Gepard. Президент страны Лула да Силва предложил свое посредничество в переговорах между Киевом и Москвой.

В 2022 году Берлин уже просил Бразилию передать снаряды для зенитных ракетных комплексов Gepard, которые Украина использует в войне против России. Страна и тогда отказалась их предоставлять.

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Бразилия не будет предоставлять Украине боеприпасы для Gepard

Президент Бразилии предложил посредничество между Киевом и Москвой с привлечением к инициативе лидера Китая Си Цзиньпина. По его словам, нужно создать группу стран, которые достаточно сильны и важны, чтобы сесть за стол переговоров с обеими сторонами войны.

Лула да Силва отметил, что уже обсудил это с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В марте он также планирует посетить Китай.

Кроме того, бразильский президент заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, которые передала Германия. О таких поставках просил Шольц, посетивший Бразилию с официальным визитом.

Лула да Силва уклонился от прямого осуждения агрессии России против Украины. Он отметил лишь, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны, тем самым совершив "неправильно". По словам бразильского лидера, настоящие причины "конфликта кажутся ему не столь очевидными".

Бразилия отказывается участвовать в санкциях против России и давать оружие

Хотя Бразилия и осудила в ООН полномасштабное вторжение России в Украину, по экономическим причинам она сохраняет позицию нейтралитета и отказывается принимать участие в санкциях против России и ее президента Владимира Путина.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также отклонил просьбу немецкого правительства о поставках боеприпасов для танков Leopard 1. Берлин хотел передать их Украине.

Тогдашний командующий бразильской армией Жулио Сезар де Арруда предлагал продать Германии боеприпасы при условии, что их не получит наше государство. Президент заявил, что "не стоит провоцировать россиян" и отклонил запрос.

Справка. Концерн Rhinemetall готов передать Киеву 88 танков, а также танки Leopard после ремонта. Однако сейчас главная проблема – дефицит снарядов. Бразилия является одной из немногих стран, которая имеет на вооружении эти танки и боеприпасы. Вместе с ней в этом списке – Чили, Греция и Турция.