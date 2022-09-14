Украинский бренд одежды Rikky Hype помогает ВСУ на миллионы гривен: деньги выделяют из прибыли
Источник:Rikky Hype
Победу Украины в войне с россией приближает каждый. Так, украинский бренд одежды Rikky Hype ежемесячно выделяет около 1 миллиона гривен на нужды военных.
Как бренд одежды мощно помогает военным
Каждый украинец сражается на своем фронте. Команда Rikky Hype с начала полномасштабной войны активно волонтерит.
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У компании производство в Киеве и в Харькове. В феврале она остановила свою работу и собирала деньги на Вооруженные Силы Украины. Тогда за два месяца бренд помог украинской армии на 10 миллионов гривен.
С апреля мы постепенно смогли возобновить работу бренда, что позволило нам больше не проводить сборы средств, а помогать из прибыли. Каждый месяц мы выделяем около 800 тысяч – 1,2 миллиона гривен на закупку амуниции, машин и т.п. для отправки на передовую,
– рассказали в Rikky Hype.
Так что каждый, кто покупает одежду бренда, приобщается к поддержке ВСУ. Ежемесячно бренд отчитывается об использованных деньгах.
К примеру, за август компания выделила на армию 1,1 миллиона гривен. За эти деньги купили:
- автомобили;
- амуницию – тепловизоры, каски, бинокли и т.п.;
- средства связи.
Отчет о помощи ВСУ в июле / Инфографика Rikky Hype
Бренд помогает военным с начала полномасштабной войны в Украине / Фото Rikky Hype
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