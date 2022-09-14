Украинский бренд одежды Rikky Hype помогает ВСУ на миллионы гривен: деньги выделяют из прибыли

Победу Украины в войне с россией приближает каждый. Так, украинский бренд одежды Rikky Hype ежемесячно выделяет около 1 миллиона гривен на нужды военных.

Как бренд одежды мощно помогает военным

Каждый украинец сражается на своем фронте. Команда Rikky Hype с начала полномасштабной войны активно волонтерит.

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У компании производство в Киеве и в Харькове. В феврале она остановила свою работу и собирала деньги на Вооруженные Силы Украины. Тогда за два месяца бренд помог украинской армии на 10 миллионов гривен.

С апреля мы постепенно смогли возобновить работу бренда, что позволило нам больше не проводить сборы средств, а помогать из прибыли. Каждый месяц мы выделяем около 800 тысяч – 1,2 миллиона гривен на закупку амуниции, машин и т.п. для отправки на передовую,

– рассказали в Rikky Hype.

Так что каждый, кто покупает одежду бренда, приобщается к поддержке ВСУ. Ежемесячно бренд отчитывается об использованных деньгах.

К примеру, за август компания выделила на армию 1,1 миллиона гривен. За эти деньги купили:

автомобили;

амуницию – тепловизоры, каски, бинокли и т.п.;

средства связи.



Отчет о помощи ВСУ в июле / Инфографика Rikky Hype

Rikky Hype – украинский бренд базовой и спортивной одежды, а также белья для женщин и мужчин. Он работает на рынке уже 5 лет, по состоянию на сегодняшний день в компании около сотни работников.

Бренд помогает военным с начала полномасштабной войны в Украине / Фото Rikky Hype

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