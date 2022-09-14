Як бренд одягу потужно допомагає військовим
Кожен українець воює на своєму фронті. Команда Rikky Hype з початку повномасштабної війни активно волонтерить.
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Компанія має виробництво у Києві та Харкові. У лютому вона зупинила свою роботу й збирала гроші на Збройні Сили України. Тоді за 2 місяці бренд допоміг українській армії на 10 мільйонів гривень.
З квітня ми поступово змогли відновити роботу бренду, що дало нам змогу більше не проводити збори коштів, а допомагати з прибутку. Кожного місяця ми виділяємо близько 800 тисяч – 1,2 мільйона гривень на закупку амуніції, машин тощо для відправлення на передову,
– розповіли у Rikky Hype.
То ж кожен, хто купує одяг у бренду, долучається до підтримки ЗСУ. Щомісяця бренд звітує про використані гроші.
Наприклад, за серпень компанія виділила на армію 1,1 мільйона гривень. За ці гроші купили:
- автомобілі;
- амуніцію – тепловізори, каски, біноклі тощо;
- засоби зв'язку.
Звіт про допомогу ЗСУ у липні / Інфографіка Rikky Hype
Бренд допомагає військовим з початку повномасштабної війни в Україні / Фото Rikky Hype
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