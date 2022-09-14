Як бренд одягу потужно допомагає військовим

Кожен українець воює на своєму фронті. Команда Rikky Hype з початку повномасштабної війни активно волонтерить.

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Компанія має виробництво у Києві та Харкові. У лютому вона зупинила свою роботу й збирала гроші на Збройні Сили України. Тоді за 2 місяці бренд допоміг українській армії на 10 мільйонів гривень.

З квітня ми поступово змогли відновити роботу бренду, що дало нам змогу більше не проводити збори коштів, а допомагати з прибутку. Кожного місяця ми виділяємо близько 800 тисяч – 1,2 мільйона гривень на закупку амуніції, машин тощо для відправлення на передову,

– розповіли у Rikky Hype.

То ж кожен, хто купує одяг у бренду, долучається до підтримки ЗСУ. Щомісяця бренд звітує про використані гроші.

Наприклад, за серпень компанія виділила на армію 1,1 мільйона гривень. За ці гроші купили:

автомобілі;

амуніцію – тепловізори, каски, біноклі тощо;

засоби зв'язку.



Звіт про допомогу ЗСУ у липні / Інфографіка Rikky Hype

Довідка. Rikky Hype – це український бренд базового та спортивного одягу, а також білизни для жінок і чоловіків. Він працює на ринку вже 5 років, станом на зараз в компанії є близько сотні працівників.

Бренд допомагає військовим з початку повномасштабної війни в Україні / Фото Rikky Hype

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