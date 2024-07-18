Внесут изменения: для официального брендбука Черновцов использовали шрифт российского автора

В Черновцах 17 июля презентовали официальный брендбук города. Впоследствии выяснилось, что компания-разработчик использовала для дизайна шрифт российского автора.

В Черновцах создали бренд-концепцию города – специальные символы, которые отражают город и достопримечательности, а также показывают культурное многообразие. Их будут использовать на вывесках, для изготовления мерч-продукции, на надписях названий улиц и в продукции местных производителей.

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Дизайнеры использовали шрифт российского автора

Брендбук для Черновцов разработала местная компания OСВ Agency. Как оказалось, дизайнеры использовали для этого шрифт российского автора: им написаны слова "Черновцы", "Мозаика культур" и названия достопримечательностей и событий в городе.

В ситуации разобрался черновицкий дизайнер-график Богдан Загария. Он опубликовал в Instagram сообщение о том, что OCB Agency использовала шрифт российского автора.

Из презентации нового визуального бренда понятно, что используется семейство шрифтов Right Grotesk. Сегодня проверить автора-шрифтовика очень просто. Найдя автора с именем Alex Slobzheninov сразу задаешься вопросом: кто он и откуда? Оказалось, что автор – русский,

– написал он.

В комментарии журналистам руководитель OCB Agency Кирилл Онацкий рассказал, что когда дизайнеры продавали им лицензию на этот шрифт, не знали, что в компании работают россияне.

Мы сейчас изучаем этот вопрос и предложим другие варианты шрифтов, ведь данный брендбук еще официально не передали заказчикам,

– прокомментировал Онацкий.

Агентство, которое разрабатывало брендбук, переделает шрифт и представит новый вариант.

