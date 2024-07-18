У Чернівцях створили бренд-концепцію міста – спеціальні символи, які відображають місто та визначні місця, а також показують культурне різноманіття. Їх будуть використовувати на вивісках, для виготовлення мерч-продукції, на написах назв вулиць та в продукції місцевих виробників.

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Дизайнери використали шрифт російського автора

Брендбук для Чернівців розробила місцева компанія OСВ Agency. Як виявилось, дизайнери використали для цього шрифт російського автора: ним написані слова "Чернівці", "Мозаїка культур" та назви визначних місць і подій в місті.

У ситуації розібрався чернівецький дизайнер-графік Богдан Загарія. Він опублікував в Instagram допис про те, що OCB Agency використала шрифт російського автора.

З презентації нового візуального бренду зрозуміло, що використовується сімейство шрифтів Right Grotesk. Сьогодні перевірити автора-шрифтовика дуже просто. Знайшовши автора з ім'ям Alex Slobzheninov одразу задаєшся питанням: хто він і звідки?.. Виявилось, що автор – росіянин,

– написав він.

У коментарі журналістам керівник OCB Agency Кирило Онацький розповів, що коли дизайнери продавали їм ліцензію на цей шрифт, не знали, що в компанії працюють росіяни.

Ми зараз вивчаємо це питання та запропонуємо інші варіанти шрифтів, адже даний брендбук ще офіційно не передали замовникам,

– прокоментував Онацький.

Агенція, яка розробляла брендбук, переробить шрифт і презентує новий варіант.

