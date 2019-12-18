Бренди в тренде: с чем пить знаменитый напиток и какие бывают коктейли на основе бренди
Коктейль – это напиток, который имеет тысячи разновидностей. Бармены разных стран постоянно пытаются создать что-то новое, смешивая различные виды алкоголя, соков, фрешей и сиропов.
Однако самому названию "коктейль" уже более 3 тысяч лет. Но когда-то это был лишь безалкогольный напиток. Свое начало он взял в Древнем Китае, когда натуральные ягодные соки смешивали со снегом и льдом. А вот настоящие коктейли, которые известны нам сегодня, появились значительно позже.
Как часто бывает с фактами, что связано с далекой историей, многие страны до сих пор не могут определиться, кому принадлежит первенство в создании коктейлей. Среди лидеров – французы, британцы и испанцы. В частности, у французов аж две версии появления коктейлей. По первой – французские офицеры привезли это название и сам напиток в Северную Америку. Французским словом coquetel жители провинции Бордо называли смешанный напиток, который готовился на основе вин.
Другая версия – фармацевт по имени Пейшо открыл в Новом Орлеане свое заведение, в котором готовил коктейли на основе бренди с добавлением горьких настоек и сахара. Сами стаканы, в которых подавались коктейли, француз называл словом coquetiers. Но американцы решили сократить это слово и просили подать им еще один cock-tey.
Какие коктейли на основе бренди являются самыми популярными в мире
Бренди – яркий напиток, который распространен за рубежом в клубах, на тусовках и ресторанах. А еще он особенно популярен среди молодежи. Он обычно является основным ингредиентом для коктейлей, ведь его вкус, в отличие от коньяка, открывается при охлаждении. В линейке KOKTEBEL есть как выдержанные коньяки, так и молодой бренди. Но коньяк лучше смаковать без добавок, согревая бокал в руках. А вот уже с бренди можно поэкспериментировать.
Самый популярный и самый простой коктейль – Бренди кола
Ингредиенты
- 40 мл Бренди
- 80 мл Колы
- долька лимона
- кубики льда
Бренди кола / фото Art of Drink
Такой коктейль подается в обычном или высоком, узком бокале (который еще называют бокалом для лонгдринка). Наливаем бренди, добавляем кубики льда. Сверху доливаем колу и тщательно перемешиваем. Для вкуса добавляем частичку лимона или лайма. Профессиональные бармены еще рекомендуют подготовить бокал перед приготовлением коктейля. Его необходимо на полчаса поставить в холодильник или же налить холодной воды со льдом.
Еще один популярный напиток – коктейль Кальвадос по рецепту Гарри Креддока
Кальвадос / фото gastronomblog
Ингредиенты
- 50 мл бренди
- 20 мл апельсинового сока
- 15 мл апельсинового ликера
- 2 мл орандж биттера
В шейкер со льдом наливаем бренди, апельсиновый сок, ликер и биттер. Хорошо взбиваем, чтобы ингредиенты смешались между собой. Переливаем в охлажденный коктейльный бокал. Украсить напиток можно лимонной или апельсиновой цедрой.
Коктейль Сангрия Просекко
Ингредиенты
- 250 мл персикового сока
- 2 сезонных фрукта – мандарины, хурма, манго, персики
- 100 мл бренди
- 250 мл персикового ликера
- 1 бутылка просекко (или любого другого игристого)
- Сахарный сироп со вкусом
Смешиваем в графине нарезанные фрукты, вливаем туда бренды, сок и ликер. Далее ждем час, чтобы напиток настоялся и получил нужный конечный вкус. За это время можно насладиться классическим бренди ТМ KOKTEBEL, который хорошо подходит как для Сангрии Просекко, так и в чистом виде с кубиком льда. Когда напиток уже настоялся, добавляем просекко и сахар (по вкусу). Подавать его нужно охлажденным.
Бренди KOKTEBEL изготавливается по традиционному рецепту и имеет тонкий цветочно-ванильный аромат с умеренно жгучим вкусом и нежным привкусом орехов. Поскольку теплый яблочный сидр с бренди готовится с пряностями, то нотки и вкус бренди KOKTEBEL только сделают коктейль еще более ароматным и вкусным.
Коктейль Метрополитен
Метрополитен / фото The Telegraph
Ингредиенты
- Измельченный лед
- 35 мл бренди
- 35 мл розового вермута
- 1 чайная ложка сахарной пудры
- 3 капли горькой настойки
Для приготовления нам нужен шейкер. К измельченному льду добавляем все ингредиенты, тщательно взбиваем и выливаем в бокал для мартини.
Коктейль Робинзон
Робинзон / фото Local Profile
Ингредиенты
- кубики льда
- 60 мл бренди
- 20 мл сухого вермута
- 20 мл ананасового сока
Несколько кубиков льда кладем в стакан для смешивания. Добавляем ананасовый сок, вермут и бренди. Смешиваем до тех пор, пока смесь не начнет пениться. Затем все процеживаем в бокал сауэр.
Однако не всегда хочется только холодных коктейлей, ведь на улице зима, некоторые города уже засыпало снегом. А впереди еще несколько таких морозных месяцев. У нас есть идея, как в эти холодные вечера можно согреться. Речь идет о теплом коктейле на основе бренди.
Коктейльный напиток – Теплый яблочный сидр с бренди
Он будет особенно актуальным в холодные зимние вечера.
Яблочный сидр с бренди / фото Pinterest
Ингредиенты
- 750 мл яблочного сидра
- 1 палочка корицы
- 3 почки гвоздики
- 2 столовые ложки кленового сиропа или 1 ложка меда
- 120 мл бренди
Сидр в кастрюле смешиваем с пряностями – корицей и гвоздикой, сиропом или медом. Смесь доводим до кипения и варим еще 3-5 минут на среднем огне. Далее – выключаем огонь, вливаем бренди, накрываем крышкой и даем постоять еще минут 5. Подавать его нужно горячим.
К этому коктейлю на большую компанию подойдет классический бренди светло-янтарного цвета ТМ KOKTEBEL. Он создан из молодых спиртов с выдержкой от шести месяцев до трех лет.
Бренди ТМ KOKTEBEL - это гармоничный, выдержанный букет, который имеет умеренно жгучий вкус и легкое коньячное послевкусие. Аромат этого бренди - цветочный и с оттенками ванили. Благодаря изысканным коньячным спиртам и традиционным технологиям изготовления, украинский бренди ТМ KOKTEBEL ничем не уступает всемирно известным конкурентам.
Попробуйте приготовить коктейли с бренди - ведь это современно, вкусно и модно. Напитки легко можно приготовить в домашних условиях. Удивите друзей и согрейте свою компанию. А еще - попробуйте создать свой собственный напиток, добавляя бренди KOKTEBEL.