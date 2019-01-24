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      Brexit без соглашения: Еврокомиссия приняла важные решения

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      Brexit без соглашения: Еврокомиссия приняла важные решения

      В случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, Европейская комиссия утвердила правовые нормы в сфере рыболовства в качестве меры пресечения.

      Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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      Первое предложение позволяет рыбакам и операторам отрасли из государств-членов ЕС получить компенсацию в рамках Европейского морского и рыбного фонда в случае временного прекращения рыболовной деятельности.

      Это поможет компенсировать некоторые последствия внезапного закрытия вод Великобритании рыболовным судам ЕС по сценарию без соглашения,
      – отметили в Еврокомиссии.

      Второе предложение меняет положение о постоянном управлении внешними флотами. Оно позволит рыболовным судам Британии вести лов в водах стран ЕС до конца 2019 года, при условии, что судам ЕС также будет предоставлен взаимный доступ к британским водам. Это предложение ограничено до конца 2019 года.

      Напомним, 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовало 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование по выражению недоверия Терезе Мэй течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, возглавляемая Мэй, но провалила голосование.

      15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовало 432 парламентария, вместе с тем за – 202 человека. Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование по вотуму недоверия. 21 января Тереза ​​Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью по Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до этого за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

      Теги: Новости политики Brexit Еврокомиссия Евросоюз Великобритания
      Источник: 24 Канал
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