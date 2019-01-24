Brexit без угоди: Єврокомісія прийняла важливі рішення

На випадок виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди, Європейська комісія затвердила правові норми у сфері риболовства в якості запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

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Перша пропозиція дозволяє рибалкам та операторам галузі з держав-членів ЄС отримати компенсацію в рамках Європейського морського та рибного фонду в разі тимчасового припинення риболовної діяльності.

Це допоможе компенсувати деякі наслідки раптового закриття вод Великої Британії рибальським суднам ЄС за сценарієм без угоди,

– зазначили в Єврокомісії.

Друга пропозиція змінює положення про стале управління зовнішніми флотами. Вона дозволить риболовним судам Британії вести вилов у водах країн ЄС до кінця 2019 року, за умови, що судам ЄС також буде наданий взаємний доступ до британських вод. Ця пропозиція обмежена до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів. Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи. Через провал ініціативи Мей і відбулось голосування щодо вотуму недовіри. 21 січня Тереза ​​Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом..

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.