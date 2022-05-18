Бриджит Бринк – полностью подготовлена, и с первого дня будет эффективно выполнять работу, – Квин

Бриджит Бринк вскоре будет работать в должности посла США в Украине. Она полностью готова к ответственной работе и будет эффективно выполнять свои обязанности.

Об этом рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу.

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Замечательный человек и замечательный посол с огромным опытом

Кристина Квин знакома с госпожой послом Бринк уже 15 лет. Они также работали вместе в Белом доме. По ее словам, Бриджит Бринк – прекрасный дипломат с огромным опытом. В частности, относительно Украины.

Я знакома с госпожой послом Бринк на протяжении 15 лет, мы вместе работали в Белом доме. Она просто замечательный человек и отличный посол, с огромным опытом, в частности тем, что касается Украины. Она полностью подготовлена, и с первого дня будет эффективно выполнять свою работу на все 100%, – отметила Кристина Квин.

Госпожа Квин добавила, что готова поделиться своими советами с Бриджит Бринк относительно предстоящей важной работы. Но убеждена – она и так прекрасно устроит работу и украинцы прекрасно с ней будут сотрудничать.

Добавим, комитет Сената по иностранным делам единогласно поддержал Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Ранее она подчеркивала, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу посольства США в Киеве.

"Не знаю точно, как быстро мы сможем вернуться к этому процессу. Впрочем, я знаю, что мы постараемся это сделать как можно скорее. И, конечно, это моя надежда и план – в случае утверждения, иметь возможность начать свою миссию непосредственно в Киеве", – ранее отмечала госпожа дипломат во время слушаний в комитете Сената.

Тогда Бриджит Бринк рассказывала, что ее приоритет в работе – продвижение стратегических интересов, которые будут работать на процветание, суверенность и демократию Украины. Она будет работать вместе с Конгрессом США над тем, чтобы Украина смогла достичь значительных успехов на поле боя и во время переговоров.

Интересно, что Бринк подчеркнула – сделает все возможное, чтобы Россия получила стратегическое поражение в ее попытках захватить Украину.

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