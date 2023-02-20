Вы и дальше будете побеждать, – главные тезисы из выступления Байдена в Киеве

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев. В ходе своего визита он выступил на брифинге с Владимиром Зеленским.

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Что сказал Байден во время брифинга

Во время своего выступления Джо Байден анонсировал новый пакет помощи, включающий артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить Украину от воздушных ударов.

Джо Байден подчеркнул, что война против Украины стала самым большим наземным вооруженным конфликтом за последние три четверти века. Американский лидер не сомневается в том, что украинцы на поле боя и дальше будут одерживать победу.

Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать,

– сказал Байден.

Президент США отметил, что выстраивание международной коалиции для поддержки Украины стало настоящим вызовом его администрации.

Крах военной кампании Путина

Байден подчеркнул, что цель Владимира Путина – стереть Украину с карты мира. Но он уже потерпел поражение. Также президент США подчеркнул, что Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

По словам президента США, Украину ожидают "сложные дни, недели и годы", а цена, которую уже пришлось понести Украине, была чрезвычайно высока.

Американский лидер констатировал, что планы Путина терпят крах: российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили, а сейчас оккупанты терпят тяжелые потери.

"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", – подчеркнул президент США.

Ранее Украина была слаба, отмечает Байден, а Запад – разделен. Именно на этом основывал свои действия Путин.

Также он добавил, что вскоре США объявят о дополнительных санкциях против компаний, которые пытаются избежать санкций и поддерживают российскую войну. По словам Байдена, это решение имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе.

"Он (Путин – 24 Канал) думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", – сказал американский президент.