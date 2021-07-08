Брифинг лидеров Литвы и Испании на базе НАТО остановили из-за российской провокации: видео
Источник:"Европейская правда"
На литовской авиабазе Шяуляй проходила пресс-конфереция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы. Ее пришлось прекратить из-за российской провокации.
Пресс-конференция происходила прямо перед носом военного самолета. Через три минуты ее прекратили.
Читайте также "Люблинский треугольник" может создавать карту интеграции Украины в НАТО и ЕС, – Кубилюс
В Литве срочно остановили пресс-конференцию
Трансляция пресс-конференции на авиабазе происходила вживую. На видео заметно, как во время выступления президента Литвы появились пилоты.
Они подбежали к самолету. Гитанаса Науседа продолжал говорить до тех пор, пока его и Педро Санчеса не отвели в сторону. Происшествие остановили.
Из самолета быстро забрали трибуны и флаги. Представители СМИ разошлись, чтобы освободить путь к взлету истребителя.
Пресс-конференцию в Литве остановили из-за вылета военного самолета России: смотрите видео
Российский самолет вылетел без представления плана полета, – Минобороны Литвы
В ведомстве Литвы сообщили, что испанские истребители, которые базируются в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, вылетели в 10:55. Это случилось после сообщений о том, что военный самолет вылетел из Калининградской области без представления плана полета.
Пресс-конференцию возобновили
Как только самолет вылетел, пресс-конференцию возобновили. Санчес поблагодарил пилотов за тяжелую работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы. Представитель президента заявил, что угрозы для политиков не было.
Что известно о самолетах на базе в Литве
- Известно, что с конца апреля испанские истребители Eurofighter находятся на авиабазе Шяуляй. Это происходит в рамках миссии воздушной полиции НАТО, которая также включает 4 итальянских самолета F-35 на эстонской авиабазе Эмари.
- Миссия воздушной полиции в Балтии следит за российской военной авиацией. Авиация России летает над международными водами Балтийского моря и между материковой частью России и Калининградским анклавом.
- Кстати, российские самолеты часто летают, не подавая план полета. Из-за таких маневров Литва вынуждена менять маршруты гражданской авиации.