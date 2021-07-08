Брифинг лидеров Литвы и Испании на базе НАТО остановили из-за российской провокации: видео

На литовской авиабазе Шяуляй проходила пресс-конфереция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы. Ее пришлось прекратить из-за российской провокации.

Пресс-конференция происходила прямо перед носом военного самолета. Через три минуты ее прекратили.

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В Литве срочно остановили пресс-конференцию

Трансляция пресс-конференции на авиабазе происходила вживую. На видео заметно, как во время выступления президента Литвы появились пилоты.

Они подбежали к самолету. Гитанаса Науседа продолжал говорить до тех пор, пока его и Педро Санчеса не отвели в сторону. Происшествие остановили.

Из самолета быстро забрали трибуны и флаги. Представители СМИ разошлись, чтобы освободить путь к взлету истребителя.

Пресс-конференцию в Литве остановили из-за вылета военного самолета России: смотрите видео

Российский самолет вылетел без представления плана полета, – Минобороны Литвы

В ведомстве Литвы сообщили, что испанские истребители, которые базируются в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, вылетели в 10:55. Это случилось после сообщений о том, что военный самолет вылетел из Калининградской области без представления плана полета.

Пресс-конференцию возобновили

Как только самолет вылетел, пресс-конференцию возобновили. Санчес поблагодарил пилотов за тяжелую работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы. Представитель президента заявил, что угрозы для политиков не было.

Что известно о самолетах на базе в Литве