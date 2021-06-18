Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: онлайн-трансляция

18 июня 2021 , 18:15
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Источник:

24 канал

Совет национальной безопасности и обороны собрался на очередное заседание 18 июня. После его завершения секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил самые важные темы обсуждения и решения во время брифинга.

Предыдущий раз члены СНБО собирались 4 июня. Тогда обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом и углубление интеграции Украины в НАТО.

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Также на Совете нацбезопасности и обороны приняли решение о выселении 20 экс-чиновников с госдач и отметили важность законопроекта о деолигархизации.

Какие темы должны были обсудить 18 июня:

  • Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
  • Применение персональных санкций.
  • Должны были заслушать доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины относительно предыдущего решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.
  • Один из вопросов был тайным.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга Данилова:

 

 

Автор: Ірина Пундор