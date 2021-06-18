Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: онлайн-трансляция

Совет национальной безопасности и обороны собрался на очередное заседание 18 июня. После его завершения секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил самые важные темы обсуждения и решения во время брифинга.
Предыдущий раз члены СНБО собирались 4 июня. Тогда обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом и углубление интеграции Украины в НАТО.
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Также на Совете нацбезопасности и обороны приняли решение о выселении 20 экс-чиновников с госдач и отметили важность законопроекта о деолигархизации.
Какие темы должны были обсудить 18 июня:
- Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- Применение персональных санкций.
- Должны были заслушать доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины относительно предыдущего решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.
- Один из вопросов был тайным.
Смотрите онлайн-трансляцию брифинга Данилова: