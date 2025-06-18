Было много интересных целей: бойцы "Хартии" вспомнили операцию по отражению большого штурма россиян

Военные из 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" об одной из операций на севере Харьковской области, где удалось отбить большой штурм россиян. Это было действительно интенсивно.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, чрезвычайно важной остается командная работа, которая в "Хартии" на высоком уровне. Сейчас на войне возросла роль различных ударных дронов. И пилоты, техники и инженеры работают в едином "механизме".

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"Подбил свой первый танк"

Военный с позывным Фича на момент проведения операции на севере Харьковской области служил в армии буквально месяц. Было много интересных целей. Тогда же он попал в первые две единицы вражеской техники.

Этот штурм отличался от других тем, что было больше обстрелов. Также ехало больше разных целей, которые в обычный день оккупанты не применяют.

Уже появилась зеленка. Стало легче маскироваться. Но она не мешает работать. Когда было то "хвалебное" наступление, то мы нормально так накосили. Я тогда свой первый танк поразил и БМП. Было прям интенсивно,

– рассказал военный.

По словам инженера подразделения "Ясные глаза" на позывной Барбер технологии у Сил обороны Украины и у врага примерно одинаковые. Только стратегия применения несколько отличается. Как только что-то новое появляется, то начинается игра в "кошки – мышки". Это своеобразная игра на скорость, кто быстрее и умнее использует новые технологии.

Украинские военные также работают над новейшими средствами, которые будут еще эффективнее уничтожать врага. Но, конечно, об этом деталей сейчас никто не предоставит.

Добавим, подразделение "Ясные глаза" бригады "Хартия" объявил сбор на квадрокоптеры, техническое оборудование и квадроциклы. Это те средства, которые постоянно нужны, чтобы выявлять врага и готовить новые операции. Присоединяйтесь к сбору по QR-коду или по ссылке на банке.