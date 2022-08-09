Воины бригады имени Владимира Мономаха уничтожили путинских солдат и их технику. Об этом стало известно 9 августа.

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Какие потери оккупантам нанесли воины 53-й бригады

Наши защитники ликвидировали БТР-82 с экипажем и полевой состав врага.

Плюс 10 "Строй" кто-то купит в России, если с выплатами не обманут,

– соронизировали в Генштабе ВСУ.

Военные также опубликовали видео, на котором видно, как пылает вражеская техника.

ВСУ ударили по российской технике: видео

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Что известно о потерях российской армии на войне против Украины

По состоянию на утро 9 августа наши отважные воины ликвидировали уже более 43,6 тысяч русских военных. Только за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправились 300 путинских солдат. Также с февраля ВСУ уничтожили 1817 вражеских танков, более 40 тысяч боевых машин, 964 артиллерийские системы, 223 самолета, 757 дронов и другую технику.

Вчера наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Украинские герои ликвидировали заместителя начальника 344-го государственного центра армейской авиации Василия Клещенко, которого кафиры считают "лучшим вертолетчиком России".

К теме смотрите видео, как 22-й батальон уничтожил российскую технику: