Воїни бригади імені Володимира Мономаха знищили путінських солдатів та їхню техніку. Про це стало відомо 9 серпня.
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Яких втрат окупантам завдали воїни 53-ої бригади
Наші захисники ліквідували один БТР-82 з екіпажем і польовий склад ворога.
Плюс 10 "Лад" хтось купить у росії, якщо з виплатами не обдурять,
– зіронізували у Генштабі ЗСУ.
Військові також опублікували відео, на якому видно, як палає ворожа техніка.
ЗСУ вдарили по російській техніці: відео
До теми Українські захисники знищили у повному складі парашутний десантний полк окупантів, – Цимбалюк
Що відомо про втрати російської армії на війні проти України
- Станом на ранок 9 серпня наші відважні воїни ліквідували вже понад 43,6 тисячі російських військових. Лише за минулу добу на "концерт Кобзона" відправилися 300 путінських солдатів. Також з лютого ЗСУ знищили 1817 ворожих танків, понад 40 тисяч бойових машин, 964 артилерійські системи, 223 літаки, 757 дронів та іншу техніку.
- Учора найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
- Українські герої ліквідували заступника начальника 344-го державного центру армійської авіації васілія клєщєнка, якого окупанти вважають "найкращим вертолітником росії".
До теми дивіться відео, як 22-й батальйон знищив російську техніку: