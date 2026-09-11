Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. По ее словам, одно из основных направлений работы бойцов – именно удары с большого расстояния. Некоторые беспилотники способны поражать цели на расстоянии до 1500 километров.

Бойцы рассказали об успешных атаках

Как рассказали военные, они работают с различными беспилотниками. На кадрах репортажа можно увидеть дрон, способный преодолевать расстояние от 1300 до 1500 километров.

В основном мы поражаем скопления личного состава, склады горюче-смазочных материалов, склады боекомплектов, технику, ремонтные базы. Работаем и по флоту, который находится под санкциями. Результат очень хороший. Недавно мы нанесли удар по штабу "казацкой армии". Там уничтожили около 20 офицеров, более 40 были госпитализированы. Остальное ФСБ засекретила. Думаю, что там могло быть гораздо больше 200-х,

– сказал командир экипажа "Варяг".

Командир батальона 20-й обр К-2 "Старый" рассказал, что сейчас бойцы работают над операцией по перерезанию логистики оккупантов в Крыму. Прежде чем нанести удар, военные тщательно прорабатывают и изучают цель.

Как работают военные с К-2: смотрите видео 24 Канала

К сожалению, ударных беспилотников не всегда хватает. Поэтому бойцы стараются не тратить дрон на цель, поражение которой не будет иметь никакого смысла.

Наш батальон проводит атаки и на расстояние в несколько сотен километров. Атаки проводятся и на расстояние до ста километров, если речь идет о перерезании логистики. На определенных этапах логистика оккупантов на некоторых участках, где мы работали, сокращалась до нуля,

– подчеркнул "Старый".

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