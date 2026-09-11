Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. За її словами, один з головних напрямків роботи бійців – саме діпстрайки. Деякі безпілотники здатні уразити цілі на відстань до 1500 кілометрів.

Бійці розповіли про успішні атаки

Як розповіли військові, вони працюють з різними безпілотниками. На кадрах репортажу можна побачити дрон, який здатен подолати від 1300 до 1500 кілометрів.

Здебільшого ми вражаємо скупчення особового складу, склади паливно-мастильних матеріалів, склади БК, техніки, рембази. Працюємо і по флоту, який перебуває під санкціями. Результат дуже гарний. Нещодавно ми вдарили по штабу "козацької армії". Там знищили десь 20 офіцерів, більш ніж 40 були госпіталізовані. Решту ФСБ засекретило. Думаю, що там могло бути набагато більше 200-х,

– сказав командир екіпажу Варяг.

Командир батальйону 20 ОБр К-2 "Старий" розповів, що зараз бійці працюють над операцією з перерізання логістики окупантів в Криму. Перед тим як завдавати удару, військові ретельно пропрацьовують та вивчають ціль.

Як працюють військові з К-2: дивіться відео 24 Каналу

На жаль, ударних безпілотників не завжди вистачає. Тому бійці стараються не витрачати дрон на ціль, від ураження якої не буде жодного сенсу.

Наш батальйон атакує і на кілька сотень кілометрів. Йдуть удари і до сотні кілометрів, якщо говоримо про перерізання логістики. На певних етапах логістика окупантів на деяких ділянках, де ми працювали, зменшувалася до нуля,

– наголосив "Старий".

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