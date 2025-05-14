Отражали штурмы и овладели минометами: бригада "Помста" прошла обучение перед боевыми действиями

Пограничники Луганского отряда недавно провели масштабное боевое слаживание на одном из учебных полигонов. В нем приняли участие около 500 военных, которые привлекли бронетехнику, дроны и минометы.

Бойцы подразделения быстрого реагирования прошли многодневный курс подготовки перед возвращением в зону боевых действий. Как во время учебы им пришлось прорывать линию обороны врага, возвращали захваченные позиции и отражать дроновые атаки рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Научились возвращать "опорник"

Пограничники из бригады "Месть" тренировались в течение нескольких недель на полигоне в условиях максимально приближенных к боевым реалиям. Вместе с опытными военными обучение проходили и те, у кого первый бой еще впереди.

Заместитель командира бригады "Месть" Андрей Гитт рассказал, что на полигоне отрабатывались этапы действия подразделений по отражению штурмов малых групп противника, действия при широкомасштабном наступлении противника с применением бронетехники, резервов. Также были проработаны контрнаступательных действий или штурм отдельных позиций противника.

Также мы обратили внимание на противодействие беспилотным летательным аппаратам противника. Однако основная цель мероприятий подготовки – это роль и место командиров различных звеньев – командира отделения, начальника заставы, начальника ВВС по управлению боем,

– подчеркнул он.

Обучение проходило в несколько этапов, каждый из которых подробно отрабатывали военные. Первый из них – обустройство позиций. Во время тренировки бойцы узнавали, какими должны быть укрытия, маскировки, как продумывать пути отхода. Также пограничники тренировались возвращать потерянный "опорник".

Страйкбольное оружие в бригаде начали использовать на учениях не так давно. Однако уже успели оценить его преимущества, ведь оно недорогое, относительно безопасное и при этом максимально эффективное.

"Уже немного чувствуется, когда прилетает шарик по пальцам. Тогда уже есть у человека понимание, что по нему попало, потому что где-то высунулся. Приходит понимание, что они не Рэмбо и не бессмертные", – объяснил начальник группы инструкторов бригады "Месть" с позывным Чоба.

Под пристальным наблюдением инструкторов

Один из важных шагов тренировки – отработка задачи, когда подразделение занимает рубеж обороны. На каждом этапе бойцы работают с различными видами оружия под пристальным наблюдением инструкторов, которые обращают внимание на все – от обращения с оружием до умения устранить неисправности.

"Сначала имитировали, что враг движется на нас. Открываем огонь из крупнокалиберного вооружения на большие дистанции. С приближением врага работали уже из крупнокалиберных пулеметов, группового оружия. А потом – на дистанции от 300 до 100 метров – с АК и ПК соответственно", – рассказал начальник группы инструкторов.

Обратите внимание! Также один из базовых элементов учений пограничников – умение оказать первую помощь раненому собрату и быстро его эвакуировать в безопасное место. Благодаря этим знаниям и правильным и своевременным действиям можно спасти жизнь.

В течение учений над полигоном постоянно работали в разведывательные, и боевые беспилотники. Для пилотов это возможность попрактиковаться в точности FPV-дронов и сбросов. А для минометчиков – реальность, которую теперь нужно учитывать всегда и везде. Бойцы также учатся, как правильно спасаться от БПЛА и использовать их уязвимость.

Много внимания уделяется именно подготовке командиров различных звеньев, важности которой постоянно подчеркивают наши военные. Именно от их умения координировать действия и принимать быстрые и правильные решения зависит успех выполнения боевой задачи.

Чтобы командир отделения понимал, что делать в той или иной ситуации, когда с одного фланга враг наступает и с другого, когда сразу с двух флангов. Что при этом делать, как рассредоточить личный состав, скрываться от FPV-дронов, сбросов,

– подчеркнул начальник группы инструкторов.

Через несколько недель бойцы, прошедшие обучение, будут сдавать уже настоящий боевой экзамен. Их сменят на боевом слаживании следующее подразделение – и все начнется сначала, пока на нашей земле будет оставаться враг.