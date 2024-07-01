О соответствующей операции бригады Нацгвардии "Рубеж" рассказали в Министерстве внутренних дел. Там отметили, что, что украинские воины с честью и достоинством обращаются с пленными врагами.

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Бойцы бригады "Рубеж" пополнили обменный фонд

Как отметили в МВД, зверства, убийства и пытки являются стратегией России. Зато Украина придерживается международных норм ведения войны, в частности гуманно обращается с пленными.

Большинство из пленных – мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие. Наши бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь.

Ведомство опубликовало видео, которое подтверждает успешную операцию бойцов бригады "Рубеж". На кадрах слышна ненормативная лексика, видно кровь и другие чувствительные моменты.

Как воины бригады "Рубеж" брали в плен россиян: смотрите видео (18+)

Взятие в плен российских оккупантов является важным для Украины, поскольку в дальнейшем соответствующих захватчиков будут обменивать на наших защитников, находящихся во вражеском плену.

Обратите внимание! Бригада быстрого реагирования "Рубеж" относится к Национальной гвардии Украины и подчиняется МВД. Она является частью "Гвардии наступления" – рекрутинговой кампании ведомства.

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Ранее представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что российские военные стали чаще сдаваться в плен. По его словам, чаще всего оккупанты проявляют желание выжить именно на Харьковщине.