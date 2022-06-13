Бригада тактической авиации Василькова показала кадры работы наших пилотов на МиГ-29

Украинские военные уже 110 дней противостоят полномасштабной российской агрессии. Они прилагают максимальные усилия, чтобы не дать оккупантам продвинуться.

Бригада тактической авиации Василькова показала, как украинские пилоты умело работают на многоцелевых истребителях МиГ-29. Для этого военные опубликовали мощное видео с вертолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В ОП назвали конкретное количество тяжелого вооружения, которое нужно Украине, чтобы победить Россию

Что известно о МиГ-29

Этот истребляющий находится на вооружении Украины с 1983 года. С тех пор специалисты произвели множество модификаций МиГ-29. Известно, что его длина составляет 17,3 метра, а высота – 4,3 метра. Пустой вертолет весит 10,9 тысячи килограммов, а со снаряжением – более 15,1 килограмма. Вражеские позиции он поражает авиационными пушками ГШ-301.

Смотрите увлекательное видео, как украинские пилоты используют истребитель на войне:

Как ВСУ уничтожают оккупантов

Российская армия терпит в Украине колоссальные потери. Чтобы лечить раненых военных, оккупантам даже пришлось развернуть новый полевой госпиталь в Белгородской области. Только за минувшие сутки, 12 июня, ВСУ ликвидировали 150 вражеских бойцов и большое количество техники. Больше потерь войско захватчиков понесло на Бахмутском направлении, ведь там наши защитники отразили их наступление.

Общие потери врага за все время войны составляют:

личного состава – около 32 300 солдат,

танков – 1 432 единицы,

боевых бронированных машин – 3 492 единиц,

артиллерийских систем – 718 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 213 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,

крылатых ракет – 125,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

Львовские десантники уничтожили 2 БМП врага и хранилище боеприпасов – атака россиян остановилась

К теме смотрите видео о ситуации на Луганском направлении:

Украинские военные эффективно используют авиацию против врага. 9 июня они атаковали российские позиции в 5 населённых пунктах оккупированной Херсонской области. Под удар попали полевые склады, понтонная переправа, опорный пункт и места скопления техники и личного состава.