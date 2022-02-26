Бригада ВСУ просит одесситов немедленно сообщать о подозрительных людях

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода попросила одесситов сообщать о подозрительных людях. Даже если те будут в гражданской одежде.

Сообщать о подозрительных лицах можно с помощью смс или звонка по номеру 0677679104.

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О каких лицах сообщать

В бригаде отметили, что стоит сразу сообщать, если на улицах Одессы вы заметите:

подозрительных людей с оружием в гражданской одежде,

людей с признаками принадлежности к вражеским силам,

людей, ведущих наблюдение за военными объектами или подразделениями Вооруженных Сил,

наносят маркировку на дороги и размещают подозрительные предметы.

"Защитим наш город вместе!" – добавляют военные.

Ранее в городе Черноморск Одесской области задержали пророссийского диверсанта. Он рисовал специальные метки для координации обстрелов.

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