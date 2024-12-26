Соответствующую информацию сообщил представитель министерства иностранных дел страны Джираю Хунсуб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bangkok Post.

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Что известно о решении Таиланда

Еще в октябре Таиланд получил от России, председателя альянса в 2024 году, официальное приглашение стать страной-партнером БРИКС. Следующим шагом будет информирование министерством иностранных дел России об этом решении до конца 2024 года, до того как завершится председательство Москвы.

МИД говорит, что членство в БРИКС принесет пользу Таиланду, способствуя развитию торговли, инвестиций, продовольственной и энергетической безопасности. Членство также поможет повысить роль Таиланда в продвижении международного сотрудничества и многосторонности,

– говорится в материале.

Заметим, сейчас среди стран-партнеров БРИКС также есть Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Турция, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Государства, которые участвуют в инициативах БРИКС, работают над тем, чтобы впоследствии стать полноправными членами альянса.

К слову, по данным СМИ, несколько месяцев назад Турция подала заявку на присоединение к БРИКС. Там отмечают, что причиной является отсутствие прогресса по присоединению к Евросоюзу. В то же время МИД Турции и администрация Эрдогана отказались официально комментировать информацию.