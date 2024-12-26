Відповідну інформацію повідомив речник міністерства закордонних справ країни Джіраю Хунсуб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bangkok Post.

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Що відомо про рішення Таїланду

Ще у жовтні Таїланд отримав від Росії, голови альянсу у 2024 році, офіційне запрошення стати країною-партнером БРІКС. Наступним кроком буде інформування міністерством закордонних справ Росії про це рішення до кінця 2024 року, до того як завершиться головування Москви.

МЗС каже, що членство в БРІКС принесе користь Таїланду, сприяючи розвитку торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Членство також допоможе підвищити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності,

– йдеться у матеріалі.

Зауважимо, наразі серед країн-партнерів БРІКС також є Алжир, Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Нігерія, Туреччина, Уганда, Узбекистан і Вʼєтнам. Держави, які беруть участь в ініціативах БРІКС, працюють над тим, щоб згодом стати повноправними членами альянсу.

До слова, за даними ЗМІ, кілька місяців тому Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС. Там зазначають, що причиною є відсутність прогресу щодо приєднання до Євросоюзу. Водночас МЗС Туреччини та адміністрація Ердогана відмовилися офіційно коментувати інформацію.