Партнеры Путина усиливают "многополярность мира": что означает расширение БРИКС на 6 новых стран
Группа БРИКС, участники которой пытаются оппонировать глобальному лидерству США, может расшириться на 6 новых стран. Среди них и авторитарный Иран, и состоятельная Саудовская Аравия. Однако решение о присоединении столь разных стран вызывает ряд вопросов.
Об этом 24 Канала рассказала главная консультант Института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, каждая из стран БРИКС по итогам саммита в ЮАР достигла своих целей.
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Главные темы саммита в Йоханнесбурге
Нужно понимать, что сегодня БРИКС не является блоком стран с общей программой действий. Эта организация является, скорее, дипломатическим форумом для дискуссий и обмена мнениями
Начальная цель БРИКС – уменьшение влияния американского доллара на мировую финансовую систему. Страны уже долгое время обсуждают создание альтернативной по отношению к доллару мировой валюты. Ею может стать китайский юань или другая абсолютная новая валюта для стран блока. Однако пока стороны не согласовали эту идею.
Другой важной темой саммита было увеличение стран-участниц БРИКС. Разговоры об этом велись уже достаточно давно, однако участникам не удавалось согласовать критерии и условия принятия. Несмотря на это, на второй день саммита страны все же согласились отправить приглашение в БРИКС 6 странам мира: Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Аргентины.
Зачем России БРИКС
Для России же БРИКС важно прежде всего идеологически. Она считает, что страны-участники группы объединяет желание противодействовать Западу и видит в них своих союзников. Благодаря этим странам, Россия надеется избежать международной изоляции и поддерживать коммуникацию с мощными мировыми странами.
БРИКС согласны сотрудничать с Кремлем, несмотря на санкции. Страны Глобального Юга не присоединяются к ограничению против России среди прочего и потому, что боятся оказаться на месте страны-агрессоры. Подобная ситуация произошла с Индией в 1998 году, когда страна открыто заявила о проведении ядерных испытаний – и подверглась санкциям США.
Цель расширения БРИКС
Каждая из стран преследует свои цели в этом расширении. Они стремятся показать Западу, что существует много стран, стремящихся к изменениям в мировом порядке. На это красноречиво намекает месседж премьера Индии Нарендра Моди, поздравивший расширение БРИКС как способ "усиление многополярности мира".
До этого Индия и Бразилия относились к расширению достаточно осторожно, опасаясь потери своего влияния в БРИКС. Однако, в конце концов, они согласились на такой сценарий, ведь не хотели отдавать всю инициативу Китаю.
Расширением БРИКС страны демонстрируют свои геополитические амбиции и свое стремление быть равными мощным странам Запада,
– объяснила аналитика.
Однако само приглашение 6 стран еще не означает, что они согласятся на это предложение. Как отмечает Гриценко, в той же Аргентине вскоре пройдут президентские выборы, а один из самых популярных кандидатов на этот пост Хавьер Милей - решительный противник присоединения страны к БРИКС.
Анна Гриценко об итогах саммита БРИКС: смотрите видео
Что еще известно о расширении БРИКС
В преддверии саммита в Йоханнесбурге Сирил Рамафоса заявил, что к БРИКСу стремятся присоединиться более 40 стран мира. Из них 22 государства подали свои заявления на присоединение.
Как сообщают наблюдатели, участники БРИКС имели существенные разногласия по критериям принятия новых стран: Россия и Китай определяли ключевым требованием для таких стран антизападный вектор развития. Индия и Бразилия выступали против принятия стран, на которые наложены санкции.
Итоговое решение саммита, которым было направлено приглашение и Ирану, и Аргентине, свидетельствует о том, что критерии принятия не были строгими. Можно предположить, что благодаря этому количество стран в БРИКСе в будущем еще вырастет.