Украина отреагировала на итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

Попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции Глобального Юга относительно российской агрессии против Украины были напрасными. Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции.

Министерство иностранных дел прокомментировало пункт 36 итоговой декларации саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщили на официальном сайте МИД Украины.

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О чем итоговая декларация БРИКС

Участники саммита лишь упомянули о собственных национальных позициях по ситуации в Украине и о приверженности целям и принципам устава ООН. Также о том, что стремятся к мирному урегулированию конфликта и дипломатии.

Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины,

– говорят в МИД Украины.

По результатам итоговой декларации саммита, мировое большинство остается на стороне Украины и стремится к установлению справедливого мира.

В декларации говорится о необходимости "решения конфликта" путем переговоров и дипломатии. Также отмечается о посредничестве по мирному урегулированию. Вероятно, речь идет о китайско-бразильской мирной инициативе.