Преследовать цель, пока не уничтожит: что нужно знать о сверхмощных ракетах Brimstone

Благодаря стратегическому партнерству с США и западными союзниками Вооруженные Силы Украины смогли получить партию ракет Brimstone. Их задача – искать и уничтожать тяжелую бронированную технику.

Brimstone – это высокотехнологичный, самонаводящийся и невероятно точный боеприпас, которым пользуются Британские Королевские ВВС. Все, что нужно о них знать – далее в материале 24 канала.

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Что самое прекрасное – такие ракеты не следует наводить на цель. Оператору достаточно указать район, где может быть потенциальная мишень. Дальше ракета сделает все сама.

Brimstone может работать по статическим, подвижным и даже маневровым целям. Его мощность позволяет поражать даже тяжелую бронированную технику, а технологии и цифровые системы сводят участие человека к минимуму.



​Ракета Brimstone Sea Spear/ Фото hmbda-systems

Самые мощные армии мира и Brimstone

Разработкой этого вооружения в 3 2000-х годах занималась компания MBDA. Это мощный европейский производитель ракетных систем. Среди их клиентов – самые мощные армии мира.

Уже в 2005 году Brimstone поставили на вооружение британских ВВС, а дальше – закаливание боем и демонстрация эффективности в самых горячих точках на планете.

Brimstone зарекомендовали себя в войнах в Афганистане, Ливии, Ираке. А с апреля 2022 г. в рамках стратегического партнерства эти системы начали поставлять и в Украину для противодействия российской агрессии.

В ВСУ таких комплексов точно не хватало. Ведь у этой ракетной системы радиолокационная головка самонаведения.

Незаметна для человеческого глаза

Зафиксировав цель ракета будет преследовать ее, пока не уничтожит.

Большим плюсом Brimstone является тот факт, что ракета издает низкий уровень шума и имеет небольшой тепловой след. Это делает его незаметным не только для человеческого глаза, но и практически невидимым для враждебных систем ПВО. Она уходит на низких высотах. Именно поэтому системы противовоздушной обороны могут ее просто не заметить – цель гарантированно будет уничтожена.

Тактико-технические характеристики Brimstone

масса – 50 килограммов;

длина ракеты – 1,8 метра;

максимальная скорость – 450 м/с;

дальность – 10 – 12 километров;

система наведения: комбинированно-радиолокационная ДБН миллиметрового диапазона и полуактивное лазерное;

боевая часть: тандемная, кумулятивная.

Если говорить конкретно о танках, то сейчас просто не существует такового танка, который сумел бы пережить встречу с этим монстром. Однако за такую ​​мощность и точность приходится много платить. Один пусковой комплект (у него 3 ракеты) стоит не менее 263 тысяч долларов.

Что известно о Brimstone / Инфографика Ukrinform

Какие цели поражают Brimstone

С самого начала создания, Brimstone планировались как противокорабельные ракеты. Однако мощности у них маловато, чтобы затопить корабль. Они могут нанести разве что незначительные повреждения или вывести из строя оружие, стоящее на кораблях. Так что их начали тестировать для работы по другим целям. Особенно, что касается наземной техники. И в этом случае ракетная система оказалась просто безупречной.

Кроме того, что она легко пробивает мощную броню, самую пусковую установку можно прикрепить к уже имеющемуся вооружению. Оказалось, что Brimstone можно использовать в качестве дополнительной модификации, чтобы увеличить арсенал вооружения.

Благодаря стратегическому партнерству Украины с США и западными союзниками, наши ВСУ теперь могут устанавливать такие пусковые установки на пикапы и грузовики. Это позволяет быстро приехать на огневую позицию, дать молниеносно быстрый залп и так же быстро покинуть место запуска.

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Дальность поражения этих ракет

Все действительно зависит от модификации. Есть варианты на 20 и на 60 км. Однако о таких больших дистанциях можно говорить только в том случае, когда пуск ракеты осуществляется с самолета или вертолета.

У нас нет воздушных судов, которые могут на системном уровне поддерживать комбинацию таких пусков. Поэтому у нас Brimstone вылетают из земли: из стационарных пусковых установок или мобильных.

В таком случае дальность поражения резко уменьшается до 10 – 12 км. Хотя и это не мало, учитывая, что такое расстояние позволяет поражать тяжелую бронированную технику врага с мест, где оператор пуска не виден.

10 – 12 километров – это небольшое расстояние для фронта, но просто недостижимая дистанция для танка. Поэтому для поражения тяжелых бронированных целей этого предостаточно.

И, конечно же, не нужно забывать, что ракете не нужно видеть цель. Это еще один существенный плюс этого пускового комплекса. Ведь эта опция делает Brimstone эффективным снарядом в борьбе против наземных целей.

Оператору достаточно знать лишь приблизительное направление, где может находиться вражеская техника. А дальше останется лишь указать, какую именно цель надо уничтожить. Да, ракету можно запрограммировать на конкретную мишень.

Как именно ракета уничтожает цели

, указать, что среди скопления вражеской бронетехники уничтожить нужно только танк Т-80. И ракета будет лететь в поисках именно этой модели танка. В пусковом комплексе 3 таких ракеты – для каждой из них можно определить отдельную цель.

После определения целей снаряд в считанные секунды покинет пусковую установку и перейдет в боевой режим, состоящий из трех этапов.

Во время первого ракета будет искать свою мишень. Она будет лететь в указанный район и баражировать в воздухе пока не увидит того, что указал оператор. Как только системы снаряда идентифицируют нужный объект, ракета переходит ко второму этапу – захвату. Во время него цифровые системы фиксируют враждебную мишень. Они просчитывают скорость, направление движения, баллистические счеты и фиксируют цель так, чтобы она не исчезла из виду ракеты. Только после этого снаряд переходит к третьему этапу – уничтожению.

Это был пример работы только одного комплекса. То есть трех ракет. Однако все эти пусковые установки между собой могут взаимодействовать. Это превращает Brimstone в смертоносный град из огня, в котором каждый снаряд будет бить четко по своей цели.

Укрыться врагу уже не получится

Именно поэтому ракета может наносить удар с хирургической точностью и при этом практически не наносить вреда посторонним объектам. Это точечный удар, гарантирующий 100% уничтожение техники. Благодаря такому подходу снаряд можно направить на прячущуюся в укрытиях технику, прикрывающуюся гражданской инфраструктурой или пытающуюся спрятаться во дворах жилых домов.

Когда работает Brimstone – спрятаться врагу уже не получится.

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А если оператор этого комплекса хочет на 100% быть уверенным, что цель точно будет уничтожена, он может запрограммировать все три ракеты на одну мишень. В этом случае снаряды один за другим будут наносить удары. Пережить даже один удар не удавалось еще ни одному танку, так что за тройной удар говорить даже не приходится. Ни одна действующая сегодня бронированная техника просто не имеет такой брони, которая могла бы выдержать такой залп.

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ смогли получить оружие, способное класть на лопатки любой российский танк.

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