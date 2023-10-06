Попали из пулемета в окоп: солдат из Британии чудом выжил в Украине, но не хочет уходить с войны

Британский солдат Алекс получил тяжелое ранение в Украине, впрочем, не планирует покидать своих собратьев. Молодой человек говорит, что хочет увидеть поражение России.

Алекс Мосс – 28-летний бывший военный, служивший в британской армии до 2016 года. Однако, когда он узнал о циничном нападении России на Украину, то снова взялся за оружие.

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Записался добровольцем в ВСУ

В июне 2022 года Мосс записался добровольцем в ВСУ. После трех месяцев боевых действий в Украине парень вернулся домой, где его ждала любимая работа и любимая девушка. Впрочем, говорит Алекс, его не оставляло ощущение, что он должен что-то еще сделать для отражения российской агрессии. Через восемь месяцев Мосс окончательно покинул свою работу и вернулся служить в украинскую армию.

Почему воюет на стороне Украины

Британец рассказал, что его больше всего разозлило то, что россияне атаковали гражданское население – детей и женщин. Он заявил, что Путин "посылает сотни тысяч людей насмерть абсолютно без причины".

Ранение

Воюя в Украине, Алекс получил тяжелое ранение – у него сломана шея и повреждена грудная клетка. Российсикй солдат попал из пулемета прямо в его окоп.

Я поначалу подумал, что меня взорвали, все шло в замедленной съемке. Я мгновенно понял, что со мной произошло что-то плохое,

– поделился парень.

Алекс рассказывает, что пуля прошла между артериями на его шее. Некоторое время после ранения он продолжал выкрикивать бойцам приказы, пока его не пронзила невыносимая боль. Первую медицинскую помощь британцу оказали на месте – в траншее, а затем оперировали в украинской больнице.

Пока парень находится на реабилитации. Его величайшая мечта – вернуться на передовую и продолжить борьбу против России.

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