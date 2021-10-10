В Британии создали сервис для защиты женщин во время прогулок наедине

В Великобритании создали сервис, который призван защитить женщин во время прогулок наедине. Если женщина не придет вовремя, то сервис будет вызывать полицию.

Соответствующее приложение запустила телекоммуникационная компания BT Group. Оно называется Walk Me Home или "Проводи меня домой".

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В Британии запустили сервис для защиты женщин

Исполнительный директор компании Филипп Янсен рассказал, что программа работает как приложение на мобильном телефоне. Оно позволит женщине присоединиться к системе GPS-наблюдения во время прогулок. Авторы отмечают, что сервис будет полезен женщинам, которые гуляют наедине.

Приложение позволит пользователям включить систему GPS-наблюдения. Если человек не прибудет к месту назначения вовремя, то программа вызовет экстренные службы,

– рассказали разработчики.

В компании объяснили, каким образом будет работать программа:

перед тем как пойти гулять, – пользовательницы будут запускать приложение, звонить или отправлять SMS по номеру 888;

благодаря этому трекер начнет GPS-отслеживание;

далее оно рассчитает ориентировочное время на дорогу;

в момент, когда женщина уже должна дойти до конечной точки, она получит сообщение от трекера;

если пользователь не отвечает, – сервис вызывает экстренные службы.

Однако исполнительный директор пояснил, что для полноценного запуска приложения, нужно протестировать его и найти финансирование.

Что предшествовало созданию сервиса