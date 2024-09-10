Чем дольше Украина удерживает позиции на Курщине, тем слабее становится Путин, – министр обороны Британии

Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что чем дольше украинские военные удерживают свои позиции в Курской области России, тем слабее становится Путин.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании. Министр также предоставил Палате общин новые подробности операции Сил обороны Украины в Курской области.

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Украинцам нужно усилить линию фронта на востоке

По словам Джона Гили, украинским военным нужно усилить свою линию фронта на востоке, а также они стремятся удержать территорию под Курском.

Чем дольше они (украинцы, – 24 Канал) удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они удержат Курск, тем лучше будет защищена Украина,

– заявил британский министр.

Гили также отметил, что защита Великобритании начинается с Украины, ведь если Путин победит в этой войне, он не остановится.

Если большие страны меняют международные границы силой, это подрывает суверенитет и безопасность всех государств,

– сказал Джон Гили.

Он также в очередной раз подчеркнул важность поддержки Украины – военной, экономической, промышленной и дипломатической.

К слову, ранее генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен заявил, что успех Вооруженных Сил Украины в Курской области помогает приблизить мир.