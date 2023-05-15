Великобритания передаст ударные дроны Украине: в Воздушных силах прокомментировали военную помощь

Великобритания анонсировала передачу Украине дальнобойных ударных дронов. Таким образом, угроз с неба для оккупантов, которые все еще удерживают часть территории нашего государства, станет больше.

Журналисты во время телемарафона пообщались на эту тему со спикером Воздушных сил Юрием Игнатом. Он прокомментировал передачу такого вида вооружения Украине, передает 24 Канал.

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Известно очень мало, и не зря

Юрий Игнат подтвердил слова журналиста о том, что Украине передадут дальнобойные дроны из Великобритании. Что касается деталей, то на вопрос, связанный с ними, он ответил очень просто.

Вот видите, наши партнеры последовательно ничего не говорят. И правильно делают, чтобы противник сам делал выводы. Догадывался, а что же это за дроны, а насколько они дальнобойны, а сколько их будет штук в Украине, и насколько это будет угрожающе для них,

– отметил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что партнеры Украины крайне осторожно обращаются с информацией, которая может сыграть на руку врагу. Делают они это для того, чтобы минимизировать его возможности хоть что-нибудь проанализировать.

Он также добавил, что для Украины важны не только дальнобойные дроны. Нам необходимы также ракеты ATACMS и Storm Shadow. Заметим, что о передаче последних на днях сообщило правительство Великобритании.

В то же время Юрий Игнат подчеркнул, что в нынешних условиях "без дальнобойных дронов никак". По его словам, беспилотники создали революцию, в частности, в войне, развязанной Россией против Украины.

Он отметил, что беспилотники широко применяются и будут применяться. Поэтому нашему государству нужно будет продолжать работу в этой сфере. В частности, налаживая производство беспилотников, среди которых будут ударные.

Военная помощь из Британии растет

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что его государство не должно подвести Украину в решающий момент войны, развязанной Россией. Именно для этого решили ускорить поддержку нашего государства. Речь идет об объявлении нового пакета военной помощи, в который войдут:

сотни ракет для систем противовоздушной обороны;

ударные беспилотники большой дальности.

Следует заметить, что Риши Сунак не назвал точное количество беспилотников. Также он не озвучивал, какова дальность удара. Премьер подчеркнул, что его государство сделает все возможное, чтобы "Украина была в сильнейшей позиции для обеспечения длительного мира".