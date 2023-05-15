Журналісти під час телемарафону поспілкувалися на цю тему з речником Повітряних сил Юрієм Ігнатом. Він прокоментував передачу такого виду озброєння Україні, передає 24 Канал.

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Відомо дуже мало, і не дарма

Юрій Ігнат підтвердив слова журналіста про те, що Україні передадуть далекобійні дрони з Великої Британії. Що стосується деталей, то на питання, пов'язане з ними, він відповів дуже просто.

От бачите, наші партнери послідовно нічого не говорять. І правильно роблять, щоб противник сам робив собі висновки. Здогадувався, а що ж це за дрони, а наскільки вони далекобійні, а скільки їх буде штук в України, і наскільки це буде загрозливо для них,

– зазначив він.

Речник Повітряних сил зауважив, що партнери України вкрай обережно поводяться з інформацією, яка може зіграти на руку ворогові. Роблять вони це для того, щоб мінімізувати його можливості бодай щось проаналізувати.

Він також додав, що для України важливими є не лише далекобійні дрони. Нам необхідні також ракети ATACMS та Storm Shadow. Зауважимо, що про передачу останніх на днях повідомив уряд Великої Британії.

Водночас Юрій Ігнат підкреслив, що в нинішніх умовах "без далекобійних дронів ніяк". За його словами, безпілотники створили революцію, зокрема, у війні, розв'язаній Росією проти України.

Він зазначив, що безпілотники широко застосовуються та застосовуватимуться. Тому нашій державі потрібно буде продовжувати роботу у цій сфері. Зокрема, налагоджуючи виробництво безпілотників, серед яких будуть і ударні.

Військова допомога з Британії зростає

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що його держава не повинна підвести Україну у вирішальний момент війни, розв'язаної Росією. Саме для цього вирішили прискорити підтримку нашої держави. Мовиться про оголошення нового пакета військової допомоги, до якого увійдуть:

сотні ракет для систем протиповітряної оборони;

ударні безпілотники великої дальності.

Слід зауважити, що Ріші Сунак не назвав точну кількість безпілотників. Також він не озвучував, яка дальність удару. Натомість прем'єр підкреслив, що його держава зробить все можливе, щоб "Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення тривалого миру".