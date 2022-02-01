Британия дополнительно выделит на поддержку Украины 120 миллионов долларов
1 февраля 2022 , 20:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Для помощи Украине в защите от влияния России Великобритания предоставит нашей стране 88 миллионов фунтов, что равняется почти 119 миллионам долларов. Такую помощь Киеву пообещал премьер-министр Борис Джонсон.
О выделении дополнительной поддержки глава британского правительства заявил во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.
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