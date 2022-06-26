Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. Таким образом, Великобритания стремится минимизировать риски, что к осени Украина исчерпает финансовые резервы.

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Новый пакет финансовой помощи от Великобритании

Лондон готов предоставить еще 525 миллионов долларов кредитных гарантий для выделения средств Всемирного банка в конце года. Эти кредиты будут покрывать расходы Украины на:

заработную плату государственного сектора,

содержание школ,

финансирование больниц.

Вместе с новым пакетом общая сумма финансовой поддержки Великобритании, выделенная в этом году, с учетом кредитных гарантий, составляет 1,5 миллиарда долларов, а совокупная экономическая и гуманитарная помощь – 1,8 миллиарда.

Джонсон призвал Запад продолжить поддержку Украины

По мнению премьер-министра страны Бориса Джонсона, любые отсрочки западной поддержки Украины играют на руку Путина. Об этом он заявил сегодня на встрече лидеров G7. Он отметил, что первые несколько недель и месяцев украинского сопротивления характеризовались глобальным единством и всплеском поддержки. Однако важно, чтобы помощь была долговременной.

По его словам, встреча в Германии – хорошая возможность для западных лидеров продемонстрировать России, что мир будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Поддержка Великобритании: главное

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил , что вопрос Украины является принципиальным для него. Он подчеркнул, что поражение в помощи Украине может стать причиной его отставки.

Джонсон уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения посетил Киев. 17 июня Владимир Зеленский встретился с ним в Мариинском дворце. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что лидеры обсудили поставки тяжелого оружия и систем ПВО. Также подняли вопросы экономической поддержки Украины, санкционного давления на Россию и гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Джонсон предложил подготовку для Вооруженных Сил Украины в Великобритании. Учения смогут пройти тысячи украинских солдат.

В настоящее время Великобритания снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По нефти – британский импорт упал вдвое. В последний раз страна получила партия сжиженного природного газа еще 2 марта 2022 года и до конца текущего года официальный Лондон не имеет в планах покупать ископаемое топливо из государства-агрессорки.

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