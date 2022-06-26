Про це повідомляє пресслужба британського уряду. Таким чином Велика Британія прагне мінімізувати ризики, що до осені Україна вичерпає фінансові резерви.

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Новий пакет фінансової допомоги від Великої Британії

Лондон готовий надати ще 525 мільйонів доларів кредитних гарантій для виділення коштів Світового банку наприкінці року. Ці кредити покриватимуть витрати України на:

заробітну плату державного сектора,

утримання шкіл,

фінансування лікарень.

Разом з новим пакетом загальна сума фінансової підтримки Великої Британії, виділена цього року, з урахуванням кредитних гарантій, сягає 1,5 мільярда доларів, а сукупна економічна та гуманітарна допомога – 1,8 мільярда.

Джонсон закликав Захід продовжити підтримку України

На думку прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, будь-які відтермінування західної підтримки України, грають на руку Путіна. Про це він заявив на зустрічі лідерів G7. Він зазначив, що перші кілька тижнів та місяців українського спротиву характеризувалися глобальною єдністю сплеском підтримки. Однак важливо, щоб допомога була довготривалою.

За його словами, зустріч у Німеччині – хороша можливість для західних лідерів продемонструвати Росії, що світ буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.