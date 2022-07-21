Великобритания готовит новые санкции против москвы: под запретом импорт нефти и угля из россии

В Лондоне готовятся новые санкции против москвы. Великобритания запретит импорт российской нефти и угля.

С 21 июля вступил в силу запрет на импорт золота с территории россии в Великобританию. Кроме того, сегодня 7-й пакет антироссийских санкций утвердили в ЕС.

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Когда запретят уголь и нефть

Импорт угля запретят с 10 августа 2022 года,

импорт нефти – с 31 декабря 2022 года.

Речь в целом о покупке, поставке и доставке этих продуктов. В частности, прямым или косвенным путем.

Также запретят предоставление технической помощи, финансовых услуг, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Подробнее о санкциях ЕС

21 июля Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Это мощный сигнал в Москве. Об одобренном решении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

среди ограничений – эмбарго на российское золото, замораживание активов Сбербанка и усиленные персональные ограничения.

Под новые санкции оказались более 50 россиян: военные, политики, пропагандисты.

Накануне президент Владимир Зеленский поблагодарил послов ЕС за утвержденные санкции. Однако он объяснил, что этого недостаточно. Политик призвал после утверждения седьмого санкционного сразу начинать работу над восьмым. Также необходимо увеличить поставки современного оружия в Украину и обеспечить государство эффективным ПВО.

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