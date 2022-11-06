Великобритания и Япония планируют подписать военный пакт против Китая

Великобритания и Япония хотят подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Премьеры согласились углубить двустороннее сотрудничество на фоне беспокойства по поводу войны России против Украины и увеличения военной активности Китая и Северной Кореи.

Лидеры подтвердили, что Япония и Британия ускорят переговоры по скорейшему заключению соглашения, которое усилит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами, а также соглашения о совместной разработке истребителя,

– говорится в сообщении.

Относительно Украины стороны договорились продолжать поддержку страны и сохранять санкции против России.

Последние важные новости по Китаю

22 октября в Китае на третий срок правления пришел Си Цзиньпин. Он, подводя результаты своей работы, заявил, что Пекин стремится к мирному объединению с Тайванем, однако не исключает и силового решения этой "проблемы".

Несмотря на разногласия по Тайваню, Китай заявил, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы "найти пути взаимопонимания в пользу обоих".

Перед этим Китай сказал, что будет поддерживать Россию под лидерством Владимира Путина. То есть страна в дальнейшем придерживается только прагматизма.

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