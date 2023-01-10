Крепкие танки для мощных воинов: как британские Challenger усилят ВСУ

Пока Германия отказывается поставлять нашему государству танки Leopard, британцы могут предоставить нам свои Challenger. Британские танки хорошо защищены и их очень трудно подбить.

В том числе и потому, что Challenger обладают хорошей манёвренностью. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

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Помогут на фронте и станут толчком для других партнеров

Если Великобритания обойдет Германию и предоставит нам эти танки, то, во-первых, это будет очень хорошо. А во-вторых, это будет действительно мощный толчок для других колеблющихся стран,

– отметил военный аналитик.

Он подчеркнул, что Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения не колебалась и четко артикулировала свою позицию относительно агрессии России против Украины. Так, британцы вместе с поляками и американцами являются "самыми горячими друзьями" нашего государства.

Гетьман рассказал, как танки Challenger помогут Украине: смотрите видео

Великобритания может побудить Германию передать нам танки

В начале полномасштабного вторжения британцы были теми, кто первым начал помогать нашей стране. Так что вполне возможно, что они хотят использовать передачу танков Challenger, как способ подтолкнуть немцев до отмены запрета на поставку нам танков Leopard.

Политолог Тарас Загородний отметил, что в этом вопросе Германия выбрала довольно интересную позицию, мол, не снабжает наше государство танками, чтобы не втягивать НАТО в войну России против Украины.

Впрочем, еще весной прошлого года Польша передала Украине свои танки Т-72. Фактически страна-член Североатлантического альянса еще тогда передавала нам тяжелую технику.

"Британцы могут это сделать (подтолкнуть Германию к отмене запрета на поставку нам танков Leopard – 24 Канал), фактически поймав немцев на слове", – предположил политолог.

Что там с немецкими Leopard