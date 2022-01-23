Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину, – СМИ
23 января 2022 , 11:15Читати новину українською
Источник:The Telegraph
Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT в случае ее вторжения в Украину. Борис Джонсон считает, что мировые лидеры недооценивают напряжение на украинской границе.
Кроме того, Джонсон считает, что его коллеги не полностью осознают риски, которые несет Россия. Более того, премьер-министр Великобритании убежден: санкции против России не должны исключать "Северный поток-2".
Заметьте Без долларов и SWIFT: Россия напрочь напугана возможными санкциями
Новость дополняется