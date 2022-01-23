Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину, – СМИ

23 января 2022 , 11:15
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Источник:

The Telegraph

Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT в случае ее вторжения в Украину. Борис Джонсон считает, что мировые лидеры недооценивают напряжение на украинской границе.

Кроме того, Джонсон считает, что его коллеги не полностью осознают риски, которые несет Россия. Более того, премьер-министр Великобритании убежден: санкции против России не должны исключать "Северный поток-2".

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Автор: Мар'яна Бекало