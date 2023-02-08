Британия начнет готовить украинских пилотов, – Риши Сунак

Великобритания продолжает помогать Украине бороться за свою свободу. Риши Сунак объявил, что его страна будет готовить украинских пилотов.

СМИ сообщают, что Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию. Это первый визит украинского лидера в страну с начала полномасштабного вторжения.

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Великобритания поддерживает Украину и регулярно оказывает необходимую помощь. В частности, в офисе Сунака заявили, что расширяют обучение воинов ВСУ. Начнут также готовить пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими странами,

– говорится в сообщении.

Данные от СМИ