Британия начнет готовить украинских пилотов, – Риши Сунак
Источник:Reuters
Великобритания продолжает помогать Украине бороться за свою свободу. Риши Сунак объявил, что его страна будет готовить украинских пилотов.
СМИ сообщают, что Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию. Это первый визит украинского лидера в страну с начала полномасштабного вторжения.
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Великобритания поддерживает Украину и регулярно оказывает необходимую помощь. В частности, в офисе Сунака заявили, что расширяют обучение воинов ВСУ. Начнут также готовить пилотов истребителей и морских пехотинцев.
Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими странами,
– говорится в сообщении.
Данные от СМИ
- Кроме того, в Sky News сообщили, что Великобритания может предложить Украине вооружение большой дальности.
- Во время визита президент Зеленский планирует выступить перед парламентом, а также встретится с украинскими военными. Никаких деталей визита в Офисе Президента пока не раскрывают.
- Кроме того, СМИ сообщают, что уже вскоре Великобритания введет дополнительные санкции против путинских приспешников.