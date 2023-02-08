Благодаря этому, Украина сможет помешать России проводить массированные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Визит президента Украины подтвердили в канцелярии британского премьера.

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Что известно о возможности передачи Британии оружия большой дальности

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Британию для встречи с премьером Риши Сунаком. Также Зеленский должен посетить украинских военных, которые сейчас проходят военное обучение в стране.

По информации SkyNews, Риши Сунак предложит Украине вооружение большой дальности, чтобы "нарушить способность России постоянно нацеливаться на гражданскую и критически важную национальную инфраструктуру Украины".

Заметим, что Россия нарушает все традиции и обычаи войны, ведь обстреливает не только военные объекты, но дома мирных украинцев, школы, садики и даже роддомы. Более того, страна-агрессор цинично бьет по энергетической инфраструктуре, чтобы оставить граждан Украины без света и тепла в холодное время года.

Премьер-министр Великобритании пообещал стоять бок о бок с Украиной в течение следующих лет. По его словам, военные ВСУ и дальше будут обучать руководить передовой техникой, чтобы они могли выгнать врага со всех оккупированных Россией территорий.

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